Lazio: ancora temporali in arrivo, prevista neve sopra i 700 metri

Ancora maltempo in arrivo in provincia di Latina. Oggi nel capoluogo pontino c’è stata qualche ora di tregua, ma la protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per domani, 5 gennaio, e per le successive 24-36 ore.

Si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Si prevedono inoltre, nevicate a quote mediamente superiori ai 700-900 metri, specie sui settori orientali, con apporti al suolo da deboli a moderati.