Lazio Clan Latina, un mese e mezzo di eventi e storie laziali

Il campionato si ferma, ma la Lazialità no, quella mai. Mentre le nazionali saranno impegnate in Qatar per il Mondiale FIFA 2022, a Latina ci sarà l’occasione per respirare intensamente la nostra storia, attraverso una mostra di cimeli storici e tanti ospiti che si susseguiranno in serate a tema.

Nella sede del Lazio Clan, dietro lo stadio Francioni, è stato allestito un museo con un percorso che rivivrà la vita della Lazio dalla sua fondazione ad oggi, anche attraverso appuntamenti specifici per ogni periodo.

Organizzata dal Lazio Clan Latina, la rassegna “La Lazio è la sua gente”, avrà inizio con l’inaugurazione del 18 novembre alle ore 18.30, presso la sede di Via Aspromonte 52.

Ospiti della serata Cristiano Sandri e Gabriele Paparelli. In programma anche la premiazione della “Mamma Biancoceleste”.

Il 21 novembre, alle 18.30, viaggio nella storia della Lazio con Luca Aleandri e il suo libro “1921, Lazio Ente Morale. I giorni della Rondinella”. La macchina del tempo ci porterà a vivere le emozioni biancocelesti dell’Anteguerra.

Il 26 novembre alle ore 16.00 sarà la volta degli anni ’70 con la voce storica di Guido De Angelis e il libro da lui redatto: “C’era un ragazzo che come me amava la Lazio e Long John”.

Non ci si fermerà qui. Il Lazio Clan Latina organizzerà eventi fino a Natale, ricordando che una splendida mostra di cimeli storici sarà sempre a disposizione dei tifosi biancocelesti.

L’ingresso è gratuito.