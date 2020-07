Grande attesa per i saldi che quest’anno nel Lazio inizieranno il 1 agosto. Un mese prima come deliberato dalla giunta regionale per permettere all’economia di ripartire dopo il lockdown del coronavirus.

La Regione ha anche disposto che sarà possibile comunque modificare i prezzi della merce anche nel mese di luglio. Insomma un’opportunità in più per i commercianti e un’ottima occasione per i clienti di rivedere qualcosa all’interno del guardaroba, ma non solo.