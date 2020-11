Lazio, in settimana 140mila dosi di vaccino antinfluenzale

L’Unità di crisi della Regione Lazio ha annunciato che in settimana saranno consegnate ai medici di medicina generale 140mila dosi di vaccino antinfluenzale Fluad. Di queste, 80mila verranno consegnate alle Asl di Roma e 60mila alle Asl delle altre province.

“L’obiettivo principale – spiegano – è quello di coprire la popolazione con più di 65 anni (ad oggi coperta per i 2/3). Con le 140mila dosi in arrivo, sommate a quelle consegnate ieri (66mila), questa settimana verranno consegnate oltre 200mila dosi che è la quantità necessaria alla copertura della fascia di popolazione ultra-sessantacinquenne”.

Dopo i ritardi nella consegna delle dosi che hanno costretto molti medici a rinviare il vaccino per tanti assistiti ora la Regione sembra aver risolto quello che è stato un problema delle aziende produttrici.

In appena 40 giorni, sono stati vaccinati 1 milione 312mila cittadini rispetto ai 966mila dello scorso anno, circa 400mila cittadini in più. Un risultato importante necessario anche alla lotta contro il coronavirus. “Quest’anno vaccinarsi contro l’influenza – recita la campagna di sensibilizzazione della Regione -è doppiamente importante. Proteggi te stesso e gli altri e aiuti i medici, gli infermieri e il personale sanitario in lotta contro Covid19”.