Lazio, per l’emergenza tra i pali l’ex Latina Nicolò Pannozzo

La Lazio è in piena emergenza tra i pali, ma per Latina c’è anche un motivo d’orgoglio. Nel momento più complicato della stagione biancoceleste, infatti, a salire alla ribalta è Nicolò Pannozzo, ex portiere della Primavera del Latina, oggi protagonista inatteso in prima squadra.

L’infortunio di Ivan Provedel, fermato da un problema alla spalla, aveva già complicato i piani. Ora si è aggiunto anche lo stop di Alessio Furlanetto, ko in allenamento per un infortunio al ginocchio. Una doppia tegola che costringe Maurizio Sarri a rivoluzionare completamente le gerarchie.

E così, in vista della trasferta contro il Napoli, la Lazio si affida ai giovanissimi. In panchina ci sarà il classe 2008 Giacomo Giacomone, mentre come terzo portiere è stato chiamato proprio Pannozzo, reduce da mesi di crescita costante con la Primavera.

Per lui è un momento speciale: dopo essere diventato titolare fisso nel settore giovanile biancoceleste e aver firmato il primo contratto da professionista, arriva la chiamata tra i grandi. Un salto importante, che racconta anche il suo percorso, passato proprio da Latina, dove aveva già messo in mostra qualità e personalità.

Il weekend sarà intensissimo: convocazione con la prima squadra per la sfida di Serie A e, subito dopo, rientro con la Primavera per il derby contro la Roma. Una doppia sfida che certifica la fiducia del club e apre scenari interessanti per il futuro.

Nel caos portieri della Lazio, c’è quindi anche una storia che parla pontino: quella di un ragazzo cresciuto lontano dai riflettori e ora pronto a giocarsi la sua occasione nel calcio che conta.