Lazio Pride, in centinaia sfilano per le strade della città

Un corteo festante, colorato e variegato quello che sta sfilando per le vie del centro città a Latina per il Lazio Pride 2023. Una festa più che una manifestazione quella promossa come ogni anno per far valere i diritti della comunità Lgbtqia+. Tre camion che sfilano e che arriveranno in Piazza del Popolo dove ci sarà la chiusura dell’evento a cui ha partecipato, anche se collegato da Ancona via Instagram, il pontino doc Tiziano Ferro. Protagonisti tra i più famosi anche Vladimir Luxuria, Dito nella piaga, Cathy La Torre e Karma B.