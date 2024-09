Lazio vs Campania, pugilato in centro con la Boxe Latina

Grande serata di pugilato che si terrà a Latina domani. L’evento, promette di essere un evento di grande rilievo per gli appassionati di questo sport. Al centro dell’attenzione ci sarà il ring allestito in una cornice suggestiva, all’incrocio tra via Eugenio Di Savoia e Corso della Repubblica, all’interno del Villaggio Europeo dello Sport. L’organizzazione è curata dalla Boxe Latina, con il patrocinio del Comune di Latina, e vedrà protagonisti oltre una dozzina di incontri, con atleti provenienti da diversi team.

Sette pugili della Boxe Latina saliranno sul ring, tra cui Aurora e Mattia Turrin, Pietro Marrocco e Riccardo Papa, tutti giovani talenti che rappresentano il futuro del pugilato italiano. Inoltre, si confronteranno pugili di altri team come Phoenix Gym, Dimension Boxing Team e Fiamme Oro Marcianise.

Uno degli ospiti d’onore sarà Patrizio “Sparviero” Oliva, leggenda del pugilato italiano e campione olimpico e mondiale nei pesi leggeri. Oggi Oliva ricopre il ruolo di tecnico responsabile della Nazionale Italiana Schoolboy, lavorando a stretto contatto con figure come Rocco Prezioso e Mirco Turrin della Boxe Latina.

La serata inizierà alle 18 con un evento speciale: la presentazione del libro di Emanuele Blandamura, “Dentro e fuori dal ring”, scritto insieme al professor Antonino Mancuso, che racconta le esperienze dell’autore nel mondo del pugilato, dentro e fuori dal ring. A seguire, si terrà la premiazione dei pugili locali che si sono distinti in recenti competizioni nazionali ed europee. Tra i premiati ci saranno Aurora Turrin, Laura Borella, Riccardo Papa e Mattia Turrin.