LBC, Coletta si allea con il PD in vista delle prossime amministrative

LBC, Coletta annuncia l’alleanza con il PD in vista delle prossime amministrative 2021. Ad ufficializzare l’accordo è lo stesso Sindaco Coletta durante una conferenza stampa online.

Il primo cittadino getta le basi per un dialogo con il Movimento 5 Stelle e con le forze moderate di centro.

“Il vecchio sistema politico di questa città – dichiara Coletta – è stato messo alla porta e Latina è tornata ad essere governata in questi anni entro i binari della legalità. Ci siamo avviati ad un progetto di campo largo con una precisa progettualità che parte da una esperienza amministrativa che ha dato solidità improntata sull’aspetto identitario del civismo che però non significa chiudersi al dialogo con le altre forze politiche. Abbiamo preso le distanze da una cattiva politica, ma la buona politica si basa su una capacità di confronto.

Non abbiamo fatto accordi sulla spartizione di poltrone, ma sono sempre stati improntati su confronti, su contenuti Questa fase di dialogo è stata fatta anche a fari spenti – prosegue – portando avanti in questi mesi il confronto con il Pd. C’è stato un incontro tra le delegazioni in cui il Partito democratico ha espresso la volontà di sostenere la mia candidatura. Questo rappresenta un tassello importante, proprio perché è stato improntato sul piano dei contenuti. Voglio esprimere soddisfazione per questo supporto, che sempre di più deve essere concentrato sui temi e sul lavoro da fare. Io ho sempre parlato di apertura anche al campo dei moderati di centro – aggiunge Coletta – Mettere insieme civismo ed esperienza dei partiti non è un passo indietro, non è rinnegare l’identità del civismo, il modello è diventato questo. L’identità rimane per il percorso fatto, ma questo è un momento in cui tutti dobbiamo mostrare tutti senso di responsabilità anche rispetto alla vicenda Covid, al tempo della più grande pandemia degli ultimi 100 anni.

Questa esperienza amministrativa sta guidando una nave e l’ha portata su acque tranquille, sia sul piano dei conti e soprattutto sul piano della legalità, governando ai tempi del Covid.

Tornando al discorso sul dialogo con i partiti, la porta è aperta – precisa Coletta – ho dialogato con forze moderate, di centro, rappresentate non solo da partiti ma anche da categorie che non vogliono che torni il sistema del comitato di affari del passato anche perchè ci aspetta una fase di ricostruzione, di rinascita e di rilancio del nostro paese ripartendo dalle città. Ci troveremo a gestire importanti risorse economiche e le linee di indirizzo sono già state di fatto tracciate e guarda caso sono tutti temi e valori che fanno parte di una progettualità già avviati in questa prima esperienza amministrativa. Ora vorrei farlo insieme ad altre forze politiche che stanno su questo binario. C’è bisogno di trasparenza e di onestà che si dimostra sul campo e che questa amministrazione ha dato”.