LBC su Via Tasso: “Servono certezze sulla riapertura”

A poche settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, torna al centro del dibattito politico e cittadino la situazione dell’istituto comprensivo di via Tasso. Per far luce sullo stato di avanzamento degli interventi previsti, è stata convocata per il prossimo 4 agosto una commissione congiunta istruzione e lavori pubblici.

La seduta è stata richiesta dai consiglieri comunali di Latina Bene Comune, Dario Bellini e Floriana Coletta, a seguito di un primo confronto avvenuto lo scorso 10 giugno. In quell’occasione, l’amministrazione comunale aveva annunciato lo stanziamento delle risorse e l’intenzione di procedere con la bonifica definitiva e la sostituzione delle pavimentazioni durante la pausa estiva.

L’attenzione resta altissima dopo le pesanti criticità registrate lo scorso anno, quando l’istituto fu costretto alla chiusura per un lungo periodo a causa del ritrovamento di tracce di amianto nei pavimenti, creando notevoli disagi a famiglie, studenti e personale scolastico. Durante la commissione di giugno erano stati ascoltati anche la dirigente scolastica Burchietti e i rappresentanti dei genitori, i quali avevano ribadito l’urgenza di una pianificazione trasparente e tempestiva.

“Abbiamo chiesto un doveroso aggiornamento della situazione perché è fondamentale verificare a che punto siano le procedure”, spiegano Bellini e Coletta. “Nell’ultima seduta ci era stato comunicato che erano ancora da completare l’affidamento e la progettazione degli interventi. Da allora non sono giunte novità ufficiali. Riteniamo indispensabile che, prima della pausa estiva dei lavori istituzionali, vengano resi noti il cronoprogramma e le modalità con cui il Comune intende garantire la regolare ripresa delle lezioni. Vogliamo tempi certi: l’obiettivo è evitare che la comunità scolastica debba affrontare una nuova fase di incertezza”.

I consiglieri di opposizione concludono sottolineando che “la sicurezza degli edifici scolastici è una priorità assoluta, ma è altrettanto decisivo garantire una programmazione puntuale e una comunicazione chiara verso le famiglie. Continueremo a vigilare affinché ogni passaggio venga condiviso nelle sedi opportune”.