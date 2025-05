Le eccellenze di Sermoneta nel documentario per la Festa del Cinema di Roma

La città di Sermoneta sarà al centro di un documentario che verrà presentato al prossimo Festival del Cinema nell’ambito del progetto Lepini Green, un’iniziativa volta a promuovere la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, l’utilizzo di energie rinnovabili, il turismo sostenibile e le filiere agricole a zero sprechi.

A raccontare l’identità autentica del territorio sarà Massimiliano Ossini, volto noto del programma UnoMattina su Rai Uno, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio tra eccellenze locali, mestieri antichi e innovazione sostenibile.

Il documentario porterà sotto i riflettori tre delle tante realtà simbolo della qualità sermonetana: la storica Macelleria Labella Mara, emblema di passione e tradizione nella lavorazione delle carni; l’Azienda Agricola Padovano Sorrentino, nota per l’allevamento di bufale e la produzione casearia d’eccellenza; e lo chef Vincenzo Piccolo, che con i suoi distillati artigianali Vi.Pi. rappresenta l’incontro tra creatività e territorio.

“Siamo orgogliosi di presentare un progetto che unisce narrazione, ambiente e cultura – ha dichiarato il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore all’agricoltura Melissa Girardi –. Il documentario è un’opportunità straordinaria per raccontare la nostra identità fatta di tradizioni, sapori, ma anche di visione e sostenibilità. Ringraziamo Massimiliano Ossini per il lavoro svolto e la troupe, che ha saputo valorizzare con grande sensibilità i nostri luoghi e le nostre storie.

La realizzazione del documentario – concludono – rappresenta non solo un’importante vetrina, ma anche un segnale concreto di come le comunità locali possano essere protagoniste di un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle tradizioni. Il progetto Lepini Green punta infatti a trasformare l’area dei Monti Lepini in un esempio di economia circolare e turismo consapevole, partendo proprio da storie come quelle di Sermoneta”.