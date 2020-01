Le Ferriere, gli alpini in campo per curare l’ex ambulatorio antimalarico

La cura degli Alpini per l’ambulatorio antimalarico di borgo Le Ferriere. L’immobile anni Trenta, di proprietà del Comune di Latina, da anni è in stato di abbandono. Nel recente passato ha ospitato la circoscrizione di Le Ferriere, poi a palazzo si sono dimenticati della sua esistenza. Il Gruppo Alpini di Borgo Montello da tempo manifesta la volontà di prendersene cura. Ma un’istanza risalente a cinque/sei anni fa non ha avuto alcuna risposta. Ora la stessa associazione ci riprova attraverso l’istituto della partecipazione popolare, supportata da altre associazioni che operano nel comprensorio, il comitato Mater Matuta Montello-Ferriere, Agropoli Satriacana e Gruppo di Protezione civile Passo Genovese.

Con la nuova istanza, indirizzata al sindaco Damiano Coletta, le associazioni chiedono che l’edificio in questione venga dato in comodato d’uso al Gruppo Alpini di Borgo Montello. “Sarà a cura degli alpini il ripristino dell’immobile che per le emergenze servirà anche al Gruppo di Protezione Civile Passo Genovese di Borgo Sabotino. Una stanza verrà dedicata alle riunioni necessarie alle associazioni dei due borghi che ne faranno richiesta”, spiegano i promotori di Borgo Montello.

“Questo stabile fu l’ambulatorio che fece salva la vita di migliaia di uomini, donne e bambini colpiti dal più grande cancro di questa nostra terra, la malaria. La bonifica di questo luogo – affermano le associazioni scese in campo per supportare il gruppo Alpini -, se fatta dagli alpini, renderebbe onore agli eroi a cui dobbiamo tutto, i nostri padri”.

Attualmente l’immobile è chiuso e al suo esterno si notano erbe infestanti che coprano porte e finestre, infiltrazioni di acqua e grondaie rotte. Di seguito alcune foto.

