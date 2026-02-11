Le Fiamme Gialle portano il Carnevale al centro minori: donati libri e giocattoli

Un Carnevale all’insegna della generosità quello vissuto dai ragazzi del centro minori comunale di Latina. Nella giornata di ieri, una delegazione del comando provinciale della guardia di finanza ha fatto visita alla struttura per una consegna speciale: un carico di giocattoli e libri raccolti dai militari pontini.

L’iniziativa che ha visto la partecipazione attiva sia dei finanzieri in servizio che dei membri dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI), nasce dalla volontà di offrire un supporto concreto ai bambini e agli adolescenti (dai 6 ai 14 anni) che frequentano il centro diurno socio-educativo.

La donazione comprende materiale ludico e volumi didattici, in parte acquistati per l’occasione e in parte messi a disposizione dai finanzieri stessi. Un mix di strumenti che servirà a potenziare le attività quotidiane del centro, che si occupa di: sostegno scolastico e doposcuola; laboratori creativi e animazione educativa; integrazione sociale e gestione del tempo libero.

Al momento della consegna erano presenti la coordinatrice del Centro, la Dott.ssa Sara Di Matteo, e il comandante provinciale, il generale di brigata Giovanni Marchetti.

“Questo gesto contribuirà a rendere la permanenza dei nostri ragazzi ancor più serena e costruttiva”, ha dichiarato la Dott.ssa Di Matteo, ringraziando le Fiamme Gialle per la sensibilità dimostrata verso il lavoro quotidiano degli operatori e dei volontari.

Il generale Marchetti ha sottolineato come la guardia di finanza non sia solo un presidio di legalità economica, ma una parte integrante del tessuto sociale: “Il momento di incontro di oggi testimonia la costante e sincera vicinanza del Corpo alla Comunità. Sono valori che i nostri finanzieri esprimono non solo nel servizio quotidiano, ma anche attraverso gesti semplici e disinteressati a favore dei più giovani.”

L’iniziativa ribadisce l’alto valore morale che anima i militari pontini, pronti a trasformare lo spirito del Carnevale in un’occasione di riflessione e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità o necessità educativa. Un piccolo tassello che rafforza il legame tra le istituzioni e i cittadini di domani.