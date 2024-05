Le Final Four Under 14 Pro Nazionali a Formia

Genoa, Hellas Verona, Inter e Lazio sono le quattro nuove finaliste del torneo Under 14 Pro, rispetto all’edizione 2023 che vide trionfare il Padova a Coverciano. L’evento si terrà sabato 25 e domenica 26 maggio allo stadio ‘Nicola Perrone’ nel Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia. Per assistere alle gare, sarà necessario scaricare il biglietto gratuito tramite Vivaticket.

Programma delle Final Four

– **Semifinali (sabato 25 maggio):**

– Hellas Verona vs Lazio, ore 16.00

– Genoa vs Inter, ore 18.00

– **Finali (domenica 26 maggio):**

– Finale per il 3° posto, ore 11.00

– Finale per il titolo, ore 14.30

Le partite si giocheranno su due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità, sono previsti due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno e, se necessario, i rigori.

Formazione SGS

Il programma dell’evento include, venerdì 24 maggio, un confronto in aula tra lo staff tecnico del Settore Giovanile e Scolastico (FIGC-SGS) e quelli delle quattro squadre finaliste. Seguirà, dalle ore 16.30, un allenamento congiunto allo stadio ‘Washington Parisio’ di Maranola, per condividere metodologie e predisporre un ambiente di apprendimento corretto per i giovani calciatori. Bruno Redolfi, Responsabile area talent development SGS e assistente allenatore della Nazionale U15, coordinerà l’attività tecnica.