‘Le nuove sfide del settore rifiuti’, venerdì alla Sapienza l’incontro ABC

Si terrà venerdì 24 maggio 2024, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso la Sala Conferenze del CE.R.SI.TE.S all’Università Sapienza, Polo di Latina, il convegno intitolato “Le nuove sfide del settore rifiuti. Opportunità e rispetto delle norme”. L’evento è promosso da ABC in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza di Roma, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, UTILITALIA, Unindustria Latina e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.

Questo importante convegno riunirà esperti del settore ambientale, professionisti e rappresentanti delle istituzioni per discutere le ultime sfide e opportunità nel campo della gestione ambientale. Durante l’incontro verranno trattati temi di grande rilevanza, come le nuove tecnologie a supporto delle migliori pratiche aziendali nel rispetto dell’ambiente e le opportunità relative al ruolo di Responsabile Tecnico nelle aziende di gestione dei rifiuti.

L’iniziativa si pone come una piattaforma fondamentale per lo scambio di conoscenze e per stimolare la collaborazione tra gli operatori del settore e i futuri professionisti, promuovendo un dialogo costruttivo sulle migliori pratiche e soluzioni innovative.

Relatori: Daniele Gizzi, Presidente del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali; Silvio Ascoli, Direttore Generale ABC Latina; Andrea Segnanini, Direttore Unindustria Latina; Silvia Serranti, Prof.ssa Università Sapienza di Roma, Polo Pontino.