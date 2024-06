Le Olimpiadi dell’aria, iniziativa di Euro Rossi presentata dal Panathlon

Il Panathlon Club di Latina presenta la Conferenza “Olimpiadi dell’aria? Una storia, un sogno, un progetto” presso l’Hotel Europa il 27 giugno alle ore 18.30.

L’ideatore dell’ambiziosa proposta è Euro Rossi già capo Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare e già Presidente della Commissione italiana di Storia Militare, presenterà una panoramica storica sulle discipline sportive legate al volo e quanto il nostro territorio sia stato e lo sia ancor, ideale per molte di loro.

Nel 1936 l’XI Olimpiade ospitò una gara sperimentale con gli alianti, facendo ben sperare sull’inserimento della disciplina ai Giochi Olimpici successivi, nel 1939 il piccolo Aeroporto di Sezze, ospitò la prima “Riunione di volo senza motore”, che portò alla scelta dell’aliante “Olimpia” per le gare dei piloti. Purtroppo non si diede seguito al progetto e le Olimpiadi non videro né allora né mai, sport legati al volo tra quelli rappresentati.

Oggi sono molte le specialità agonistiche che si svolgono nell’aria: deltaplano, aliante, parapendio, paracadutismo di precisione e acrobatico – wingsuit flying – pallone aerostatico….sport in crescita, presenti in tutto il mondo, spettacolari, ecosostenibili e che meritano l’organizzazione di un evento globale che li rappresenti!

Euro Rossi ha un sogno e il Panathlon di Latina vuole contribuire a realizzarlo. Ogni piccolo tassello è utile per il grande progetto delle Olimpiadi dell’aria.