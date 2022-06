“Le parole che ti dovevo”, il viaggio di Mauro Bianchi con la figlia Marica

“E’ un modo, sfogliando quelle pagine, di riabbracciare ogni volta Marica“. Mauro Bianchi, imprenditore e presidente della Pallamano Pontinia, rivive la figlia prematuramente scomparsa attraverso i ricordi di famiglia e degli amici della ragazza. Lo fa nel libro “LE PAROLE CHE TI DOVEVO – Diario di un viaggio senza fine”, che verrà presentato domani alle 19 presso il Museo dell’Agro Pontino a Pontinia, nel quarto appuntamento del Premio Letterario “Agro Pontino”.

“Mi ha fatto sorridere l’idea di prendere parte ad una rassegna letteraria – esordisce Mauro Bianchi -, anzi ringrazio l’assessore Maria Rita D’Alessio. Non nasco scrittore, ma ho voluto scrivere questo libro, un viaggio personale nella mia famiglia, per fare uscire le emozioni e fermare il tempo, rivivendo le sensazioni di tutti i momenti della nostra vita insieme a Marica, da quando appena nata, sbarrando gli occhioni, quasi volesse dirci che voleva rimanere ancora un po’ nel pancione di mamma“. Un percorso, fatto di tappe fino a scrivere un .. diario di un viaggio senza fine: “Perché in quelle pagine riabbraccio mia figlia“, che viene raccontata nelle storie di ogni giorno, insieme a papà Mauro, mamma Stefania e la sorella Rebecca. E gli amici: “Sono emersi altri aspetti di Marica che non conoscevo, attraverso queste interviste che ho realizzato con i suoi coetanei, mantenendo sempre la riservatezza del papà“.

Un libro di aneddoti e introspezione: “Ho scoperto un altro Mauro, un uomo con le sue paure, la sua identità più intima, al di fuori dell’imprenditore e del presidente di una società di pallamano di Serie A1″. E poi? “Ad maiora semper, ripeteva spesso Marica, questo libro non so dove mi porterà. Non mi pongo obiettivi”.

Ma il primo obiettivo raggiunto in realtà, attraverso il ricavato dalla vendita del libro, è stato il sostegno ad alcune famiglie ucraine e all’associazione Martina e la sua Luna. La solidarietà continua, per realizzare i sogni di chi meno fortunato di altri, è in difficoltà.

Il libro è acquistabile sul sito della Pallamano Pontinia, oltre che in altre attività commerciali nel comune di Pontinia (Bar Oratorio Sant’Anna, Centro fisioterapia Mariangela Alviti, PCPoint di Gabriele Vitiello, Bar Colonial) e Latina (Bar As di via Isonzo). Sulla copertina del libro viene riportato il numero 14, la maglia di Marica capitano nella Pallamano Pontinia, reduce da un’annata eccezionale in Serie A1 culminata con le semifinali scudetto e di Coppa Italia. A Marica è stato intitolato il palazzetto delle sport in via Aldo Moro.

