Le Poste di Pontinia diventano “Polis”

A Pontinia prende il via il progetto “Polis” di Poste Italiane, con l’ufficio postale di piazza Indipendenza interessato da un importante intervento di ristrutturazione e ammodernamento.

I lavori, iniziati in questi giorni, prevedono la riorganizzazione degli spazi interni, il rifacimento della pavimentazione, il riposizionamento della sala consulenza e l’installazione di nuovi arredi pensati per rendere più semplice e accessibile l’utilizzo dei servizi. Al termine degli interventi, i cittadini potranno richiedere direttamente allo sportello anche certificati INPS, atti di volontaria giurisdizione e certificati anagrafici e di stato civile, ampliando così l’offerta dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Per garantire la continuità operativa durante il cantiere, è stato attivato da oggi, 17 aprile, un ufficio postale temporaneo in via Fratelli Bandiera. La struttura prefabbricata è dotata di due sportelli polifunzionali, operativi per tutti i servizi postali e finanziari, compresi quelli legati a libretti di risparmio e conti Bancoposta, oltre al ritiro della corrispondenza non consegnata.

Presente anche un ATM Postamat, utilizzabile per prelievi e altre operazioni. Per servizi di consulenza su investimenti e finanziamenti, i cittadini potranno invece rivolgersi all’ufficio postale di Borgo Vodice.

Poste Italiane ricorda inoltre la possibilità di utilizzare la rete “Punto Poste” e “PuntoLis”, con diversi esercizi sul territorio di Pontinia abilitati al pagamento di bollettini, ricariche e gestione dei pacchi.

La durata dei lavori è stimata in circa cento giorni, salvo imprevisti.