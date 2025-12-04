Le radici della bonifica, Archivio di Stato aperto di sera

La mostra che l’Archivio di Stato di Latina dedica alle origini della trasformazione del territorio pontino, offre una possibilità di visita serale. Venerdì 19 dicembre, dalle 17 alle 21, l’istituto aprirà straordinariamente al pubblico per consentire la visita all’esposizione “Prima della città. Impianti di base per l’avvio delle operazioni di bonifica”, realizzata insieme alla Casa dell’Architettura di Latina.
Il percorso non racconta la nascita delle città, ma ciò che venne prima: quella lunga fase di lavori preparatori che, grazie a cave, strade, impianti produttivi e un’imponente organizzazione logistica, rese possibile l’avvio della bonifica.
Un lavoro meno visibile, ma decisivo, ricostruito attraverso documenti originali, mappe e materiali tecnici custoditi dall’Archivio.
Le testimonianze esposte mostrano come si costruiva in un territorio ancora ostile: l’individuazione delle risorse, la predisposizione delle infrastrutture di base, l’ingegneria di supporto ai cantieri che avrebbero poi dato forma a un nuovo paesaggio. Un viaggio nelle fondamenta materiali di una trasformazione epocale.
L’accesso è gratuito. Per chi desidera seguire una visita guidata, sono previste tre fasce orarie — 17.45, 18.45, 19.45 — prenotabili scrivendo una mail.