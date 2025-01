“Le Sfide del venerdì”, al via la rassegna letteraria di Lab DFG e Feltrinelli

La casa editrice pontina Lab DFG, in collaborazione con Feltrinelli Librerie, ha annunciato la nuova rassegna letteraria dal titolo Le Sfide del venerdì. Quattro venerdì, da gennaio a maggio 2025, nei quali verranno raccontate storie di sport e di vita attraverso le opere, le autrici e gli autori della Lab DFG.

venerdì 24 gennaio, alle ore 18:00, con la diciottenne Alice Beatrice Pescarollo, autrice di 6967: Germogli sotto la neve, che dialogherà con il prof. Rino Caputo, critico e storico della letteratura. L’evento si svolgerà presso la libreria Feltrinelli di Latina, in via Armando Diaz 10 . Precede firmacopie con Alice Beatrice Pescarollo a partire dalle ore 17. Il primo appuntamento è fissato percon la diciottenne, autrice di, che dialogherà con il prof. Rino Caputo, critico e storico della letteratura. L’evento si svolgerà. Precede firmacopie con Alice Beatrice Pescarollo a partire dalle ore 17.

6957: Germogli sotto la neve. Figlia di un famoso notaio romano, Myriam viene deportata con la sorellina Naomi ad Auschwitz. La forza e in parte l’incoscienza della sua età la portano a trovarsi su quel sottilissimo filo tra la vita e la morte che scandisce i minuti nei campi di sterminio. Situazioni che non sfuggono all’ufficiale Alexander Mayer, figlio del più noto gerarca nazista Christoph Mayer, e al suo sottoposto Albert Dach. 6957. Germogli sotto la neve è una storia d’amore e di profonda amicizia, una storia che affronta il rapporto genitore figlio e la complessa dinamica delle aspettative personali e sociali.

Alice Beatrice Pescarollo: Nata a Roma nel novembre del 2006, frequenta il liceo classico Gaio Valerio Catullo a Monterotondo, in provincia di Roma. Nel tempo libero si dedica alla scrittura, gioca a tennis e frequenta il British School Group. Crede nell’amicizia come valore fondante della sua vita e si è ispirata al suo gruppo per la narrazione di questa storia.