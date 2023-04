Slitta la data di inizio dei playoff di Lega Pro. Il primo turno, che vedrà impegnato anche il Latina, qualificato come ottavo del Girone C, è stato infatti rinviato al prossimo 11 maggio. Decisione presa ieri dalla Lega in virtù delle problematiche extra calcistiche che riguardano il Siena, per il quale si prospetta una penalizzazione che cambierà l’accoppiamento degli spareggi per il girone B. Uno slittamento di oltre dieci giorni che quindi cambia i programmi degli uomini di mister Di Donato che dovranno affrontare il Monopoli fuori casa nel match da dentro o fuori nel primo turno. Il tecnico ha deciso di organizzare comunque nel weekend un allenamento congiunto con il Monterosi, impegnato invece nei playout. Si giocherà sabato alle 16 al Francioni.