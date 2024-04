Lega Pro, slittano i playoff: il Latina in campo il 7 maggio

L’inizio dei playoff di Serie C subisce un ritardo: non partiranno più sabato 4 maggio come inizialmente previsto, ma martedì 7. La Lega Pro ha comunicato ufficialmente questa decisione, resa necessaria a seguito del ricorso presentato dal Taranto al Collegio di Garanzia del CONI. Il ricorso riguarda i 4 punti di penalità inflitti al Taranto lo scorso marzo per irregolarità nei versamenti di dicembre. Se il ricorso venisse accolto, la classifica del girone C subirebbe modifiche, con conseguenti cambiamenti nella griglia dei playoff. Per evitare ulteriori incertezze, la Lega Pro ha scelto di posticipare l’inizio dei playoff di 3 giorni, con conclusione prevista per il 9 giugno. Il Latina attende quindi anche di sapere quale sarà l’avversaria. Visto che, da classifica, ad attendere i pontini sarebbe proprio il Taranto che ha finito quinto.