Legalità e giustizia, don Ciotti al Liceo Classico in memoria di Francesco Mansutti

Un importante evento dedicato alla legalità, alla giustizia e alla lotta contro la criminalità. Sono i temi che domani saranno oggetto della conferenza al Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina in memoria di Francesco Mansutti, ragazzo pontino prematuramente scomparso un anno fa.

La conferenza rappresenta un tributo al suo straordinario impegno sociale e alla sua fervente difesa dei valori della legalità.

“Francesco è stato uno studente modello per la sua costante ricerca di conoscenza e per la partecipazione attiva nella scuola anche in qualità di rappresentante di istituto”, afferma la dirigente scolastica Michela Zuccaro. “Si è sempre distinto per l’impegno e per la vicinanza alle problematiche giovanili e non solo, ha organizzato e partecipato attivamente a manifestazioni di solidarietà e contro ogni forma di mafia. Ospitare questa giornata, che unisce al ricordo di Francesco tutte le forze che si battono giornalmente per difendere la legalità, è un onore per tutti noi”.

La conferenza, organizzata dall’istituto scolastico in collaborazione con la famiglia Mansutti, vedrà la partecipazione di illustri relatori: Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e dell’Associazione Libera, il Procuratore aggiunto di Roma Giovanni Conzo, la consigliere di Cassazione Lucia Aielli.

L’evento si colloca ad una settimana esatta dal 21 marzo, la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

La famiglia di Francesco ha voluto onorare la sua memoria con questa conferenza, che si aggiunge ad altre iniziative già avviate, come premi di Laurea alla Luiss e un torneo di basket, entrambi dedicati alla passione e all’impegno di Francesco.

L’evento rappresenta un’occasione per ricordare e onorare il contributo di Francesco Mansutti alla società e per continuare a lavorare insieme per un mondo più giusto e solidale, come lui tanto sperava.