Legato e rapinato in casa, notte di terrore per un 45enne a Latina

E’ stata una vera e propria notte di paura quella vissuta da un professionista di 45 anni di Latina. Come riportato dal sito di Latina Oggi, almeno 6 uomini incappucciati ed armati hanno fatto irruzione nella sua villa situata in una traversa di via Isonzo, forzando la porta d’ingresso.

Una volta in casa la banda di professionisti dall’accento straniero, hanno raggiunto la camera da letto dove l’uomo stava dormendo, minacciandolo con una pistola. In pochi minuti lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, dov’erano conservato alcuni gioielli e un’ingente somma di denaro. In casa insieme al 45enne c’era anche una donna, sua sorella, anche lei bloccata in camera dagli uomini del commando armato.

Una volta preso il bottino i due sono stati legati, con la banda che è riuscita a svaligiare anche una seconda villa, adiacente a quella di proprietà del 45enne e all’interno della quale non c’era nessuno. Una volta fuggiti l’uomo è riuscito a dare l’allarme ai carabinieri che in pochi minuti si sono portati sul posto. I militari hanno effettuato un attento sopralluogo provando anche a dare un’occhiata all’impianto di video sorveglianza della villa, però prontamente manomesso dai ladri prima della fuga.