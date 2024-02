Legea Maratona Maga Circe, Expo gremito alle presentazioni

Un expo gremito di gente per la giornata dedicata alle presentazioni ufficiali della Legea Maratona Maga Circe – Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona.

Un via vai di atleti e non solo, per scoprire i pacer, gli alteti elitè ed i percorsi di gara, oltre che per la presentazione del libro “Sulle Orme di Circe. Storie di vita e di sport all’ombra della Maga” di Stefano Orsini.

Uno squadrone di pacer condotti da Giuseppe Minici della Piano Ma Arriviamo, ha colorato il palco dell’Expo. Domani 4 febbraio, saranno gli angeli custodi della gara, ognuno con il suo tempo avrà il compito di condurre gli atleti al traguardo.

A seguire, sono stati presentati dal presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello e da Andrea Giocondi, tanti nomi noti del panorama podistico, molti dei quali in lizza per il titolo tricolore che hanno confermato la presenza in gara a partire dal pettorale numero uno, consegnato al tre volte campione del mondo Giorgio Calcaterra. Tra loro Giacomo Esposito, Simukeka Jean Baptiste, Zelele Kabtamu Reta, Lemma Merga Teshome, El Haissoufi Ismail, Sommi Giulia Debele Italem Kora, Tuccitto Alessia, Kebede Derartu Eshetu Moroni, Federica.

La Legea Maratona Maga Circe vanta quest’anno, la partecipazione di atleti di ben venti differenti nazioni in gara. Stiamo esportando anche all’estero le meravigliose località di Sabaudia e San Felice Circeoattraverso la corsa – commenta Davide Fioriello – presidente della asdIn Corsa Libera – Oggi tanto affetto e complimenti per il lavoro che stiamo svolgendo e per l’apertura dell’Expo e questo ci spinge a crescere sempre di più. Un grande in bocca al lupo a tutti noi!”.

I percorsi, 42.195, 28 e 10 km, due dei quali ridisegnati proprio per questa edizione, oltre che la Family Walk di 2 km, sono stati illustrati dai direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin. Uno scenario da sogno attende gli oltre duemila atleti previsti.

A presentare invece il libro “Sulle Orme di Circe. Storie di vita e di sport all’ombra della Maga”, il conduttore Rai Gabriele Brocani. Sul palco l’autore Stefano Orsini, vice direttore Rai Sport, l’onorevole Marco Perissa, l’assessore allo sport del Comune di San Felice Circeo Felice Capponi, il delegato allo sport del Comune di Sabaudia Massimo Mazzali, il presidente Fidal Lazio Fabio Martelli e il presidente regionale Lazio Coni Riccardo Viola.



La Maratona Maga Circe è un evento patrocinato dal Ministro dello Sport e i Giovani, Sport e Salute, Coni Nazionale, Regione Lazio, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronzecon percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar. La competizione title sponsor Legea, ha inoltre stretto collaborazione con il main partner Oasi di Kufra, con i Gold partner Cantina Villa Gianna, Icar Auto Evo, Apollon, Baratta, Martau, con i Silver partner Biolatina e Chemical Battistella, con i Bronze partner Cosmari, Pensieri e Parole, LiteoTech, Mammut, Etich Sport, Steve Jobs, Sport’85 e con il supporto di Città Sport e Cultura. DisplayedClothing è sponsor tecnico delle maglie ufficiali, mentre i media partner della gara sono il gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Latina Quotidiano e LatinaCorriere.it.