Legge agricoltura le modifiche. la soddisfazione di sambucci

Grande successo per l’iniziativa organizzata a Cisterna, dove sono state presentate le modifiche alla Legge Regionale 38/99, recentemente approvate con il Collegato al bilancio dal Consiglio Regionale. Un tema di grande interesse per il settore agricolo, che ha attirato un vasto pubblico nella Sala delle Statue.

La riforma, promossa dal Consigliere Regionale e Vice Presidente della Commissione Agricoltura, Vittorio Sambucci, rappresenta il frutto di un lavoro lungo e condiviso. Originariamente proposta dallo stesso Sambucci come progetto di legge, è stata successivamente integrata nel Collegato al bilancio, ottenendo l’approvazione definitiva.

Durante l’evento, caratterizzato da una notevole partecipazione, i presenti hanno avuto modo di approfondire le novità introdotte grazie agli interventi tecnici del Professore Enrico Martinoli e del Geometra Giovanni De Gol. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali degli ordini provinciali di ingegneri, geometri e agronomi, che hanno patrocinato l’evento, e dal Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini.

“Questa riforma rappresenta una grande soddisfazione, amplificata dall’entusiasmo e dalla partecipazione che abbiamo riscontrato oggi,” ha dichiarato il Consigliere Sambucci. “Con questa legge abbiamo risposto in modo concreto alle difficoltà che da anni gravano sui cittadini, spesso intrappolati tra burocrazia e iter complessi per la gestione di terreni agricoli. Si tratta di un primo passo per semplificare e snellire queste procedure.”

Sambucci ha poi ringraziato il gruppo di lavoro tecnico e l’assessore Giancarlo Righini per il supporto ricevuto, evidenziando l’importanza della collaborazione per il raggiungimento di questo traguardo.