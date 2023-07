Legge Natura, Procaccini:”Una mazzata per chi ci vive e ci lavora”

L’europarlamentare e responsabile Ambiente ed Energia di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, è intervenuto riguardo l’approvazione odierna della cosiddetta Legge Natura.

Queste le parole del europarlamentare pontino:

“La cosiddetta legge “sul ripristino della natura”, approvata oggi dal Parlamento Europeo per una manciata di voti, rappresenta un’autentica mazzata per agricoltori, pescatori, allevatori e in generale per tutti coloro che vivono immersi nella natura. Esultano Greta e i nostri pseudo ambientalisti da salotto, ma pretendere di difendere ciò che non si conosce, ciò che non si vive quotidianamente e che si tramanda di generazione in generazione, finisce per creare danni incalcolabili, anche al nostro patrimonio naturale. È quello che accadrà con questo regolamento, se non verranno apportate le necessarie modifiche”