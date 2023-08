Incendio in collina a Lenola, dursnte il quale un’abziano cade e si ferisce alla testa;, a fuoco un abitazione a Terracina e un deposito a San Felice. Attività intensa per i Vigili del Fuoco.

Nel comune di Lenola, in località Passignano, incendio in collina che minacciava delle culture. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento di due elicotteri, che hanno portato a termine l’intervento. Durante le operazioni è stato restato soccorso ad un anziano, che si era avventurato nel suo uliveto per controllare la situazione, cadendo a terra e ferendosi alla testa. Il personale VF, immediatamente in collaborazione anche con i carabinieri forestali e volontari di Protezione Civile, ha prestato le prime cure all’uomo per poi trasferirlo in zona sicura e consegnarlo ai sanitari del 118.

A Terracina, la squadra territoriale VVF è intervenuta in località San Silviano, a seguito di segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio in un’abitazione bifamiare. Le fiamme, all’arrivo degli operatori, avevano già distrutto una stanza e il tetto in legno. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme e non farle propagare nelle altre stanze. Successivamente, con la Polizia di Stato, è ststo effettuato un controllo dei luoghi, acquisendo anche delle informazioni dai proprietari, per risalire alle cause, che potrebbero essere di natura accidentale. Non si sono registrate persone coinvolte nell’incendio.

A San Felice Circeo, in via del Fringuello, in fiamme un piccolo deposito attrezzi. Le fiamme hanno coinvolto anche un piccolo natante vicino al magazzino.

Successivamente nella zona tra Borgo Sabotino, Borgo Santa Maria e Borgo Bainsizza, diversi interventi delle nostre squadre per incendi di vegetazione più o meno estesi.