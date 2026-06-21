Lenola, evade dai domiciliari: 55enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lenola con l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari.

L’intervento è scattato nella giornata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio.I militari, impegnati in un’attività perlustrativa, hanno sorpreso il cinquantacinquenne fuori dall’abitazione nella quale avrebbe dovuto trovarsi in base alla misura cautelare a cui era sottoposto.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe allontanato senza alcuna autorizzazione da parte dell’Autorità competente, violando così le prescrizioni imposte dagli arresti domiciliari. Dagli ulteriori accertamenti svolti dai Carabinieri è emerso inoltre che l’uscita non era legata a motivi di necessità primaria.

Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato trasferito al Tribunale di Latina, dove è prevista la celebrazione del rito direttissimo.