Lenola, gli alunni della primaria in visita all’ufficio postale: “Così le nostre lettere arrivano a destinazione”

Mattinata speciale per i bambini delle classi Quarte dell’Istituto “Renzo Tatarelli” di Lenola, che oggi hanno visitato l’ufficio postale di via Napoli per scoprire da vicino il mondo della corrispondenza.

L’iniziativa, inserita nel progetto didattico “L’evoluzione della corrispondenza nel tempo”, ha permesso ai 24 alunni partecipanti di seguire tutte le fasi del viaggio di una lettera: dall’inserimento nella cassetta rossa fino alla consegna nelle mani del destinatario. Un modo originale e coinvolgente per riscoprire il valore della scrittura, in un’epoca sempre più digitale.

Ad accoglierli sono stati Tiziana Dentice, referente provinciale di Filatelia, e Maurizio Giannetta, direttore dell’ufficio postale, che hanno guidato la visita tra spiegazioni, curiosità e risposte alle tante domande dei giovani partecipanti. Dalla storia del francobollo al ruolo del portalettere, passando per l’evoluzione dei metodi di consegna: i bambini hanno avuto modo di toccare con mano un mondo che spesso resta invisibile.

“È stato un piacere accogliere i bambini in un contesto operativo – ha commentato Tiziana Dentice – Il loro entusiasmo ci ha contagiato. Iniziative come questa aiutano a trasmettere il valore della scrittura e a far conoscere il lavoro quotidiano che si svolge in Poste Italiane”.

Al termine della visita, ogni alunno ha imbucato la propria letterina nella cassetta postale e ricevuto in omaggio una cartolina e alcuni gadget firmati Poste Italiane.

Un’esperienza che ha saputo unire divertimento e formazione, lasciando nei piccoli partecipanti il ricordo di una mattinata diversa dal solito… con il profumo delle lettere appena spedite.