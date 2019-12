Lascia dei mezzi in sosta a Lenola in spazi non consentiti e quando un ispettore della polizia locale gli chiede di spostarli lo aggredisce. Il 46enne è stato così denunciato dai carabinieri per minaccia a pubblico ufficiale.

L’uomo aveva dato in escandescenze alle richieste dell’ispettore offendendone l’onore e il prestigio nonché minacciando la sua incolumità fisica.

