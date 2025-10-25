Lenola, irregolarità in un locale: nove clienti segnalati

Proseguono le attività di verifica sugli esercizi commerciali a Lenola, dove il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fondi, in collaborazione con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un servizio mirato nel territorio per accertare il rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza e giochi con vincita in denaro.

Sono stati controllati tre locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e all’installazione di apparecchi da intrattenimento. Le verifiche sugli apparecchi di gioco non hanno evidenziato irregolarità, mentre in un locale l’attività di consumo di alcol continuava oltre la mezzanotte senza l’esposizione delle tabelle sui rischi e senza disporre di un etilometro per la clientela. Per l’esercente scatteranno sanzioni amministrative comprese tra 300 e 1.200 euro per ciascuna violazione, con possibilità di pagamento in misura ridotta a 400 euro.

Nel corso dei controlli, sono stati inoltre identificati 19 avventori, di cui nove risultati positivi in banca dati.