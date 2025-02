Denunciati in stato di libertà un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna di 25 anni, entrambi residenti a Lenola, per il reato di concorso in furto aggravato.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i due avrebbero manomesso il sigillo del contatore del gas installato presso la loro abitazione, usufruendo così abusivamente della fornitura di metano.

L’illecito è stato scoperto nel corso di controlli sul territorio e ha portato all’immediata denuncia dei due.