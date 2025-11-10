Lenola, si avvicina alla casa materna nonostante il braccialetto: arrestato

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Lenola hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 26 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, per violazione degli obblighi legati al divieto di avvicinamento alla parte offesa, cui era sottoposto con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’intervento dei militari è scattato a seguito dell’allarme lanciato dal dispositivo, che segnalava l’avvicinamento del giovane alla vittima dei maltrattamenti in famiglia. L’allerta è stata immediatamente rilevata dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Latina, che ha inviato una pattuglia sul posto.

Giunti sul luogo indicato, i Carabinieri hanno trovato il 26enne all’interno dell’abitazione della madre, dalla quale avrebbe dovuto mantenere una distanza minima di cinquecento metri come disposto dall’Autorità Giudiziaria. La donna, al momento del controllo, non si trovava in casa poiché impegnata al lavoro.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era riuscito ad accedere all’abitazione grazie a una copia delle chiavi in suo possesso prima dell’arresto avvenuto nel dicembre 2022.

Constatata la violazione delle prescrizioni, i militari hanno proceduto all’arresto del giovane, che, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Lenola, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la giornata di oggi, che si celebrerà con rito direttissimo.