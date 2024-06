Lenola, truffa on-line con i pezzi di ricambio: identificati

Il primo giugno a Lenola, a conclusione indagini scaturite da denuncia – querela presentata da un cittadino classe 82, residente a Lenola, i Carabinieri della locale Stazione hanno identificato e deferito in stato di libertà, per il reato truffa on-line, due cittadini rispettivamente classe 67 residente a Castel Volturno e classe 62 residente a Casal di Principe. I due, con artifici e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su una piattaforma on line, sono riusciti a farsi accreditare la somma di euro 682,00 quale prezzo di alcuni ricambi auto usati, mai pervenuti.