L’entusiasmo di Elena Palazzo: “Tanti obiettivi da raggiungere”

Entusiasmo, soddisfazione e tanta voglia di fare per Elena Palazzo, nominata assessore all’Ambiente nel governo regionale del Lazio targato Rocca. Queste le sue prime parole: “Quando in fase di studio il Presidente mi ha proposto di entrare a far parte della sua squadra di governo ho avuto qualche istante di esitazione. Una responsabilità enorme, un lavoro grande da affrontare e tante nuovi obiettivi da raggiungere. Supportata dal mio partito, ho deciso, dunque, di mettermi di nuovo in gioco ed accettare questa grande sfida. Le mie deleghe affrontano tematiche centrali per lo sviluppo della nostra Regione. Ricoprirò l’incarico di assessore all’Ambiente con particolare attenzione ad aree protette e biodiversità, transizione energetica, Sport e Turismo. Sono questi temi su cui ho lavorato molto e su cui, in campagna elettorale, molto avevo puntato. La Regione Lazio è tra le Regioni trainanti a livello economico nazionale e dovermi occupare di temi come il Turismo, ad esempio, mi stimola particolarmente. Come Regione abbiamo da offrire ai turisti una varietà di esperienze unica in Italia. E’ questo un tema su cui si è puntato pochissimo negli scorsi anni. L’offerta turistica regionale va rilanciata e valorizzata. Possiamo contare su un patrimonio storico archeologico incredibile, accompagnato da bellezze ambientali e naturali favolose. Parte di questa offerta è senz’altro l’ambiente, il nostro grande patrimonio naturale. Trovo molto appropriata la scelta di affidare assieme queste due deleghe. Un ambiente tutelato, valorizzato, e che rispetta le biodiversità sarà un ambiente che saprà fare la sua parte anche a livello turistico. Lo sport è un altro tema sul quale mi sono soffermata diverse volte. Il valore aggiunto che sa portare nelle nostre comunità deve tornare al centro della nostra azione politica. Sport come coesione sociale, come strumento di aggregazione, ma anche come mezzo di integrazione. Sono grata dunque al Presidente ed al partito per la fiducia che mi hanno voluto accordare. Ripagherò tale fiducia con lavoro e dedizione. Sento forte la responsabilità di dover rappresentare, per le deleghe ricevute, i quasi sei milioni di cittadini della Regione Lazio. Non lo farò certo da sola, potrò contare su una squadra competente e coesa che saprà lavorare per ripagare le aspettative dei cittadini”.