Lenzuola bianche per i morti di Gaza, ieri la manifestazione a Latina

Lenzuola bianche stese a terra per rappresentare idealmente i sudari nel quale vengono avvolti i corpi dei palestinesi uccisi nella guerra di Gaza. Un immagine semplice ma che va oltre e che esprime un senso di solidarietà ad una popolazione martoriata dai venti di guerra che ormai vanno avanti da troppo tempo e che finora conta almeno 55mila morti tra cui 15mila bambini.

Si è scesi in piazza anche a Latina, dove in centinaia hanno partecipato all’evento. Evento che sembrava in un primo momento essere compromesso a causa della forte pioggia, ma poi qualcuno ha voluto che uscisse il sole e insieme ad esso anche le tante persone che pian piano hanno riempito le vie del centro con un unico ideale: dire basta a decenni di occupazione, violenze e soprusi ai danni dei palestinesi.