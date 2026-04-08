Lepini terra di droga, due arresti tra Sezze e Priverno

Maxi sequestro di droga nella notte a Latina. I Carabinieri hanno arrestato un 24enne, cittadino romeno residente a Sezze, trovato in auto con quasi 8 chili di hashish.

Il giovane è stato fermato durante un controllo del territorio mentre era alla guida di un’auto a noleggio. La perquisizione ha permesso di scoprire, nel bagagliaio, 74 panetti di droga per un peso complessivo di circa 8 chilogrammi, oltre a 765 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato sequestrato e il 24enne è stato trasferito nel carcere di Latina.

Sempre sul fronte dello spaccio, i Carabinieri di Priverno hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 69enne del posto. L’uomo dovrà scontare 4 anni di reclusione per un episodio avvenuto nel 2023 a Guidonia, quando fu arrestato insieme ad altri dopo il ritrovamento di oltre 600 chili di hashish su un mezzo pesante.

Attualmente il 69enne si trova in una struttura riabilitativa a Sabaudia, dove resta piantonato in attesa del trasferimento definitivo in carcere.