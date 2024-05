E’ accusato di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia il 31enne tratto in arresto ieri dai carabinieri della Stazione di Aprilia. L’uomo, già ai domiciliari per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, è ritenuto responsabile di numerosi episodi di violenze in famiglia nei confronti della madre e della sorella.

L’arrestato dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.