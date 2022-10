L’ex ergastolano Berlioz presenterà a Latina il suo ultimo romanzo

Sarà a Latina per presentare il suo nuovo libro intitolato la ‘Fabbrica del crimine’ Federico Berlioz. Condannato negli anni 90 all’ergastolo, oggi è un uomo cambiato radicalmente, diventando uno scrittore. Nella giornata di venerdì, alle ore 17.30, sarà presso il locale ‘Sugo’ in via San Carlo da Sezze per presentare il suo ultimo romanzo, che rientra nel progetto chiamato ‘Guerra e pace’, organizzato dall’Associazione Anagtia e patrocinato dalla Regione Lazio.

Impegnato in attività di volontariato ed impiegato presso una cooperativa sociale, oggi Berlioz è un uomo riabilitato, un uomo che rappresenta il successo della giustizia, impegnata a punire ma anche a rendere migliori attraverso un percorso di riabilitazione. L’uomo nuovo Berlioz ha così cominciato a scrivere, forse per una sorta di catarsi, poi man mano i suoi sfoghi sono diventati racconti e poi romanzi. Facile immaginare le ambientazioni delle sue storie, con criminali, forze dell’ordine, istituzioni concatenate tra di loro: spesso la location è il carcere, un territorio ostile, crudele e violento, una sorta di territorio di caccia, dove non c’è nessuno su cui contare, con l’imperativo di sopravvivere, per non diventare una preda. Un mondo alieno privo di ogni minimo sentimento. Ma i protagonisti nei suoi romanzi sono anche i commissari, vessati da colleghi pronti a incastrarlo per ragion di Stato, perché magari hanno scoperto traffici illeciti di pezzi fondamentali delle istituzioni.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’autore, dell’avvocato penalista Pasquale Cardillo Cupo, il giornalista Bernardo Bassoli, lo scrittore ed editore Alessandro Vizzino, coordinati da Michele De Luca, scrittore, e Gian Luca Campagna, giornalista e scrittore. L’ingresso sarà libero.