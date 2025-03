L’ex mercatino di via Verdi diventa un centro clinico, affidato l’appalto per i lavori

Ora è ufficiale, il complesso dell’ex mercatino di via Verdi a Latina diventerà presto un centro clinico diagnostico. La commissione giudicatrice ha valutato favorevolmente l’assegnazione dell’immobile in favore della Eupaxx Spa, la ditta che ha risposto al bando comunale scaduto lo scorso 15 febbraio aggiudicandosi l’appalto per i lavori.

La proposta progettuale di valorizzazione dell’immobile comunale, con interventi di manutenzione straordinaria e opere di riqualificazione ecosostenibili, è finalizzata all’organizzazione di un centro clinico diagnostico e terapeutico all’avanguardia. L’intervento proposto, che prevede la realizzazione di quattro aree dedicate alla diagnostica, ad ambulatori specialistici, ad ambulatori diagnostici e a servizi di fisioterapia, è ora al vaglio degli uffici competenti per l’aggiudicazione definitiva.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – che la procedura attivata dal dipartimento Patrimonio sia andata a buonfine. L’intervento proposto dalla società Eupaxx soddisfa appieno il nostro obiettivo, ovvero quello di valorizzare e di ridare funzione a un edificio di proprietà dell’Ente, sottraendolo ad un lungo periodo di inutilizzo. La locazione dell’immobile, dalla durata ventennale, contribuirà certamente a restituire decoro e sicurezza in un’area strategica, vista la vicinanza all’ospedale, e in pieno centro urbano, arricchendola di nuovi servizi”.

“La società Eupaxx – ha affermato l’assessore al Patrimonio Ada Nasti – ha risposto al bando con un’offerta di 210mila euro di canone annuo da versare al Comune, ampiamente superiore al canone base pari a 147.862,71 euro, proponendo un importante progetto di ristrutturazione con un investimento di oltre 2,1 milioni di euro. Sono previste soluzioni per la sostenibilità energetica e significativi accorgimenti di natura ecosostenibile; gli interventi di manutenzione riguarderanno anche le aree esterne pertinenti all’ex mercatino. Il progetto è finalizzato all’apertura di ambulatori altamente specializzati, come ad esempio per la procreazione medicalmente assistita di primo livello. Nel centro clinico proposto sono previsti ambienti progettati per garantire confort e privacy ai pazienti. Si va dal campo della Ginecologia a quello della Cardiologia, della Dermatologia, passando per la Diagnostica per immagini, alla Fisioterapia e riabilitazione”.