LGI Stories, Pellegrini si racconta: “Abbiamo parlato tanto. Paolo? Un grande amico”

Ieri pomeriggio, nella cornice del Parco Nazionale del Circeo, si è tenuta la kermesse “All’ombra del Parco” dove l’autore del libro “LGI Stories” e giornalista di Sky Sport, Paolo Ghisoni, ha dialogato con uno dei protagonisti dello stesso, Lorenzo Pellegrini. Un dialogo non solo incentrato sul calcio ma anche e soprattutto sulla vita del calciatore della Roma, che arrivato al Circeo in compagnia della moglie Veronica Martinelli, ha parlato molto del suo percorso sportivo, partendo dai primi passi nel mondo del calcio professionistico mossi con la maglia del Sassuolo.

“Abbiamo parlato di tante cose – ha detto ai nostri microfoni il centrocampista giallorosso – che sono scritte nel libro. Paolo è un amico e una bella persona, non potevo non partecipare a questa splendida iniziativa. Roma? Ho coronato un sogno: ho giocato per la squadra che amo, ho vinto un trofeo e l’ho anche sollevato. Mi ha permesso di arrivare in nazionale, e vivere un’esperienza difficile da rendere a parole.

Spazio anche all’autore, Paolo Ghisoni, che ai microfoni dei giornalisti è così intervenuto: “Su Lorenzo abbiamo fatto un lavoro a quattro mani. È un personaggio a me ben noto, lo conoscevo quando era un ragazzo e parlavamo di tutto. Ora è un uomo, padre di famiglia e capitano: ha una marcia in più nel superare tantissime difficoltà, a partire da quando era adolescente. Deve essere un modello per i ragazzi di oggi”.

Nel corso della serata è intervenuto anche il padrone di casa, Giovanni Di Giorgi, direttore editoriale della Lab Dfg che, soddisfatto, ha commentato: “Siamo alla seconda edizione della rassegna e non possiamo non ringraziare chi ci ospita. Questo è un appuntamento dedicato al calcio, alle storie, ai sogni e a chi è riuscito nel diventare. Ghisoni ha seguito diversi personaggi, li ha raccontati e oggi uno di questi è qui: non possiamo non ringraziare Lorenzo sia per esser qui, sia per essersi messo a nudo in LGI Stories”.