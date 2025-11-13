“Libera dalla violenza”: a Sabaudia la campagna della FIDAPA con Confcommercio e Pro Loco

Per il secondo anno consecutivo, Sabaudia rinnova il suo impegno contro la violenza sulle donne con la campagna “Libera dalla violenza”, promossa dalla FIDAPA in collaborazione con Confcommercio e Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.
Dal 17 al 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le vetrine delle attività commerciali della città ospiteranno una vetrofania raffigurante una figura femminile rossa – simbolo di rinascita – accompagnata dallo slogan che dà nome all’iniziativa.
“È proprio questo il pensiero che ci accomuna”, dichiarano Simona De Maria, presidente di FIDAPA Sabaudia, insieme a Gennaro Di Leva (Pro Loco) e Fabio Ceccariglia (Confcommercio), che ha aggiunto: “Con entusiasmo partecipiamo di nuovo a questa iniziativa, ringraziando i commercianti per la loro sensibilità verso un tema così importante”.
Un messaggio di speranza, ma anche di responsabilità collettiva, per ribadire che solo insieme si può costruire una società davvero libera dalla violenza.
Si ricorda il numero verde 1522, gratuito e attivo 24 ore su 24, a sostegno delle vittime di violenza e stalking.