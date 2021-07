“Libri d’amare”, doppio appuntamento con Claudia Saba e “Cethegus”

Doppio appuntamento con i libri al litorale di Latina per la rassegna “Libri d’aMare”, ospitata da “Gelatilandia – Mi Piace”, la terrazza sul mare alla rotonda di Capoportiere.

Dopo i primi due incontri con gli autori, mercoledì e giovedì sono in programma altre due interessanti presentazioni, sempre con inizio alle ore 19,00 e con ingresso libero.

Si comincia mercoledì con la scrittrice Claudia Saba.

Dopo “Era mio padre”, “In viaggio per la felicità” e “Poesie disoneste”, Claudia Saba presenta al pubblico il suo nuovo romanzo: “La Teca dei Segreti”, edito per i tipi della Armando Editore nella collana “Brividi Gialli”.

L’opera prende forma dalla pura fantasia della scrittrice pontina, che torna sulla scena letteraria destreggiandosi tra le tinte gialle e noir di una narrazione per lei nuova ma che affronta con assoluta scioltezza. “La Teca dei Segreti” è un thriller pieno di suspense che vede tra i suoi protagonisti Victoria, donna dai mille volti incastonati in una storia piena di passione, di morte, di risentimento e vendetta ma soprattutto di lati oscuri di un’anima che trova la sua piena manifestazione proprio attraverso una teca.

Insieme all’autrice, interverranno il giornalista pontino Fabrizio Giona e Michela Sagnelli, organizzatrice e moderatrice dell’evento.

Giovedì 8 luglio spazio alla presentazione di “Cethegus, la storia da raccontare”, il libro storico-fotografico scritto a più mani, nato da una idea di Leonardo Valle, presente insieme al fotografo Jacopo Ripepi. L’evento è moderato dal giornalista Fabio Benvenuti.

Il libro, a cura della giornalista Valentina Barile e con la direzione iconografica di Antonio Politano si pone l’ambizioso obiettivo di ridare lustro al nome del console romano Marcus Cornelius Cethegus, bonificatore ante literram delle paludi pontine. Non si parla solo di passato ma anche di presente, delle bellezze della riviera di Cethegus che abbraccia i comuni di Nettuno, Cisterna di Latina, Sermoneta, Sezze, Sabaudia, Latina e che comprende il Parco del Circeo e il Giardino di Ninfa. Grazie alle penne di giornalisti e scrittori e grazie allo studio di professori e storici questa terra di eroi torna a rivivere proiettata nel futuro.

Il progetto Cethegus è un’idea che prende inizio da un sogno, un viaggio attraverso la storia, le persone, le eccellenze di una terra. Lab DFG vuole renderla viva con la narrazione di ogni sua peculiarità umana, strategica, economica.

Il testo è scritto a più mani ed è firmato da:

Antonio Politano: Fotografo e giornalista, realizza reportage per diverse testate, in particolare per La Repubblica e National Geographic Italia.

Valentina Barile: Reporter e narratrice. Scrive dei suoi viaggi per Donna Moderna, Confidenze.

Marco Frittella: Da quasi quarant’anni racconta la politica italiana dai microfoni Rai, prima al Gr2 e dal 1993 al Tg1, di cui è uno dei conduttori storici.

Carmen Pellegrino: Scrittrice e storica, ha indagato alcuni dei nodi salienti della modernità, concentrando i suoi studi sui movimenti collettivi di dissidenza (come in ’68 napoletano).

Leonardo Valle: Saggista, editorialista e autore dei best seller Open Innovation e Advanced Advisory. Esperto internazionale di Open innovation, Digital trasformation e Design thinking.

Jacopo Ripepi: Insieme all’interesse per i viaggi e per i saggi di psicologia sviluppa presto una passione per la fotografia, ambito in cui inizia a lavorare dal 2015.

Marcello Scopelliti: Lavora come freelance nel campo della pubblicità, della fotografia d’architettura e del fotogiornalismo (pubblicando diversi reportage per il Gruppo L’Espresso).

Il cartellone di “Libri d’aMare” prosegue con i seguenti appuntamenti:

12 luglio – “Storia d’Italia, del calcio e della nazionale”, di Mauro Grimaldi

14 luglio – “Anticorpi”, di Enrico Forte

21 luglio – “La confraternita degli assassini”, di Marcello Ciccarelli e Bruno Di Marco

5 agosto – “Adorazione”, di Alice Urciolo.