Lievito, gli appuntamenti di lunedì: concerti, libri e proiezioni

Lievito torna lunedì 28 aprile con un’altra giornata ricchissima che intreccia conoscenza, creatività, impegno sociale e intrattenimento. Un percorso che attraversa diversi linguaggi e si snoda tra scuole, Palazzo M, cinema Corso e spazi all’aperto coinvolgendo tutte le età.

Si comincia alle 10.00 all’ITIS Galilei-Sani con l’incontro “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale”, condotto dal coordinatore di Lievito Scienza Giovanni Morelli. Primo di due appuntamenti dedicati agli studenti delle scuole superiori, il seminario affronta il valore e l’impatto della nuova frontiera tecnologica nel nostro vivere quotidiano. «L’intervento proposto ai ragazzi metterà in evidenza i tratti essenziali che rendono l’AI un nuovo e rivoluzionario modo di guardare, ma soprattutto di vivere il mondo» spiega Morelli. L’incontro sarà replicato mercoledì 30 aprile al liceo Majorana.

Alle 16.30 Lievito Kids si riprende la scena con “Il gioco del ritratto”, laboratorio artistico ispirato all’opera di Hervé Tullet a cura dell’associazione Waves – Pensiero in movimento. Bambini dai 5 ai 12 anni, accompagnati dai loro caregiver, saranno guidati nella realizzazione di ritratti simbolici per esplorare emozioni e relazioni attraverso segni e colori. Per i più piccoli ci sarà anche stavolta una merenda biologica offerta da NaturaSì. L’attività si terrà nella sala caminetto di Palazzo M, l’accesso è consentito a un solo genitore per motivi di sicurezza. Il laboratorio è gratuito, ma si raccomanda la prenotazione al link: https://forms.gle/oK3NPpTxst5RS1z36.

Storie di impegno e resistenza negli incontri con gli autori che si terranno in sala grande a partire dalle 17.00. Si comincia con l’imprenditore pontino Luca Fierro, che presenta il suo libro “Da zero a eccellenza”, un racconto motivazionale che intreccia biografia e visione d’impresa. Fondatore con il fratello dell’azienda Hygenia, Fierro dialogherà con il direttore artistico Renato Chiocca in un confronto aperto sull’etica del lavoro, la determinazione e l’innovazione.

A seguire, alle 18.00, torna a Lievito Marco Omizzolo con “Il mio nome è Balbir”, libro-inchiesta appena ristampato che racconta la storia di un bracciante indiano vittima del caporalato. Giornalista e sociologo di Latina, Omizzolo da oltre vent’anni si occupa di sfruttamento lavorativo e diritti dei migranti. L’incontro è promosso da Articolo 21 e moderato dalla giornalista Graziella Di Mambro.

Alle 19.00, il cortile di Palazzo M si trasformerà in una vera e propria sala da concerto grazie alla Big Band del Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, composta da ben 44 elementi tra docenti e allievi: 6 voci, 8 sax, 5 trombe, 4 tromboni, un pianoforte, 8 chitarre, 7 bassi, 5 batterie. A dirigerla il maestro Simone La Maida. Un evento che suggella la nuova collaborazione tra Lievito e una delle eccellenze culturali del territorio.

Alle 20.00, nel foyer di Palazzo M, pausa gourmet con la degustazione a cura di Strada del Vino e Bar Avenue 30, per un brindisi tra sapori locali e atmosfere conviviali.

Gran finale alle 21.00 al cinema Corso con la proiezione in anteprima nazionale del film “Acqua Benedetta”, diretto dal regista pontino Antonio Petrianni. Un racconto intimo e potente che intreccia tre storie segnate dalla dialisi per riflettere sul corpo, sull’acqua come elemento vitale e minaccioso e sul rapporto con l’ambiente. A fare da cornice l’agro pontino, che non è solo sfondo ma presenza viva e pulsante del racconto: tra pianure, corsi d’acqua e contraddizioni si snodano storie di fragilità e resistenza. Un paesaggio che respira con i protagonisti, diventando simbolo di memoria e identità.

Dopo la proiezione, il pubblico potrà incontrare il regista, il produttore Luca Lardieri, lo sceneggiatore Christian Mastrillo e gli attori Carlo Alberto Cecconi, Serena Scaramella e Oise Amidei. L’evento, realizzato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest, testimonia la crescente attenzione di Lievito per i temi ambientali e sociali.

L’ingresso in sala è previsto al costo del consueto biglietto cinematografico.

Per il concerto del maestro Nicola Piovani, invece, in programma mercoledì 30 aprile, i biglietti sono disponibili anche a Palazzo M, oppure online al link: https://ticketitalia.com/nicola-piovani-note-a-margine.