Lievito, un evento extra: il 20 aprile la lectio magistralis di Marco Ranaldi

Lievito apre la sua undicesima edizione con un appuntamento extra che anticipa di quasi una settimana l’avvio ufficiale del festival. Lunedì 20 aprile, alle 18 all’Hotel Europa di Latina, è in programma la lectio magistralis di Marco Ranaldi dal titolo “Disuguaglianze economiche: l’Italia nel contesto internazionale”.

Ranaldi, dottore di ricerca in Economia e assistant professor all’University College London, offrirà un’analisi sulle dinamiche economiche globali e sul posizionamento dell’Italia nel rapporto tra capitale e lavoro.

Il festival entrerà poi nel vivo dal 24 aprile con oltre trenta eventi distribuiti tra Palazzo M, Teatro D’Annunzio, Cinema Corso e Cinema Oxer. In programma appuntamenti dedicati a letteratura, musica, arti visive e cinema, con un’attenzione particolare anche alla scienza e ai più giovani, grazie alla sezione “Lievito Kids” e al coinvolgimento delle scuole del territorio, anche in iniziative legate al Premio Strega.

Tra gli eventi principali spicca proprio l’incontro con i dodici candidati al Premio Strega, previsto il 27 aprile nel cortile di Palazzo M, con ingresso libero. Attesa anche per la serata del 2 maggio al Teatro D’Annunzio con Daniele Silvestri, evento già sold out a pochi giorni dall’annuncio.

Il 3 maggio al Cinema Corso sarà invece presentato il nuovo film di Rocco Papaleo, “Il bene comune”, alla presenza del regista e attore.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del festival e sui canali social di Lievito.