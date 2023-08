Lilt Latina, in arrivo la terza edizione di “Pigiama Run”

Il 15 settembre alle 18.30 arriva in Piazza Del Popolo, a Latina, la terza edizione di “Pigiama Run”, la corsa adatta a tutti per i bambini malati di tumore.

“Venerdì 15 settembre, proprio all’ora del tramonto, alle 18.30, Piazza del Popolo a Latina, e, in contemporanea, 23 punti di incontro in altrettante città in tutta Italia, si riempiranno di persone per la Pigiama Run, la corsa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che mette tutti in pigiama per mostrare vicinanza a chi è costretto a lunghe degenze ospedaliere. Un appuntamento adatto a tutte le età e da vivere in compagnia.

Oltre Latina, che ha aderito all’evento per il terzo anno consecutivo, le città coinvolte saranno Bari, Barletta, Biella, Brescia, Catania, Cuneo, Genova, Lecco, Lodi, Milano, Roma, Padova, Palermo, Piacenza, Pistoia, Ragusa, Sondrio, Taranto, Terni, Trento, Treviso e Verbania.

Nel mese del Gold Ribbon, dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici, l’appuntamento ha come obiettivo il sostegno a progetti per i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Un aiuto che giungerà loro grazie alla capillare rete di LILT su tutto il territorio nazionale. Anno dopo anno, il successo dell’iniziativa ha infatti raccolto l’adesione di molte LILT della penisola, trasformando l’appuntamento in un importante momento nazionale di raccolta fondi, attraverso le iscrizioni di quanti vi partecipano.

La corsa solidale partirà in contemporanea in 23 village e punti di ritrovo. Qui ci saranno a disposizione anche punti di ristoro, animazione e musica. Per tutti, in ogni caso, è possibile la partecipazione all’iniziativa in modalità “Anywhere”, camminando o correndo dove si desidera. Perché si può fare del bene in qualsiasi momento e luogo. Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, amici di LILT e fedelissimi all’iniziativa, sono i testimonial nazionali della “Pigiama Run 2023″.

L’invito, per tutti, oltre a partecipare per sostenere una buona causa, è quello di divertirsi e dare libero sfogo alla fantasia, sfoggiando outfit originali e divertenti. Per iscriversi basta collegarsi al sito https://www.pigiamarun.it/latina/ e compilare l’apposito modulo. Gli iscritti alla corsa riceveranno il pettorale in versione digitale e, al termine dell’evento, l’attestato di partecipazione. A disposizione, il pacco gara omaggio con la sacca ufficiale della manifestazione, con il pettorale stampato e gli omaggi degli sponsor tecnici, da ritirare nei village di Piazza del Popolo a partire dalle ore 17.30.

L’evento, patrocinato dal Comune di Latina, in questa terza edizione si avvale della collaborazione dell’OPES – Organizzazione per l’educazione allo Sport che da anni promuove sul territorio pontino la cultura dello sport a tutti i livelli e dell’Associazione di promozione sportiva e culturale Città Sport Cultura.

A differenza delle scorse edizioni, che hanno avuto come location il Parco San Marco, quest’anno il percorso della Pigiama Run si svolgerà in pieno centro città! Si partirà alle 18.30 da Piazza del Popolo (fronte Caffè Poeta), per poi attraversare Corso della Repubblica – Viale Gramsci – Viale Umberto I – Via Eugenio di Savoia – Via Armando Diaz – Piazza del Popolo e terminerà sempre in Piazza del Popolo. La durata dell’evento sarà di circa un’ora in cui chi vorrà potrà correre facendo più giri del percorso previsto, camminare, partecipare ai workout che verranno organizzati in Piazza, e i più piccoli potranno divertirsi in compagnia dei volontari di LILT Giocare in Corsia Latina che nel corso di tutto l’anno animano le corsie del reparto di pediatria dell’Ospedale S.M.Goretti”.