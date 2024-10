LILT Latina nelle scuole con le campagne attive

Nell’ambito delle campagne “Ottobre Rosa e Novembre Azzurro”, ASL Latina e LILT hanno avviato un programma di incontri informativi nelle scuole superiori, mirato a sensibilizzare i giovani alla prevenzione dei tumori. Il primo incontro si è tenuto oggi al Liceo “A. Manzoni” di Latina, coinvolgendo studenti delle classi quarte e quinte.

La Presidente di LILT Latina, Nicoletta D’Erme, ha aperto l’incontro, evidenziando l’importanza di uno stile di vita sano mentre, la Dott.ssa Silvia Iacovacci, ha spiegato come fumo, alcol, sedentarietà e cattiva alimentazione siano fattori di rischio per diverse malattie croniche e tumori, specificando che l’alcol è particolarmente pericoloso per i minori. Durante l’incontro è intervenuto anche Dott. Antonio Capodilupo, il quale ha trattato i rischi delle sigarette elettroniche, mentre il Dott. Dino Amadio ha illustrato come prevenire il diabete tramite la giusta alimentazione e attività fisica.

Al termine dell’evento sono seguite visite senologiche e ginecologiche per le studentesse, a cura delle Dott.sse Anna Rita Costantino e Luisa Mobili. Gli studenti hanno anche potuto monitorare glicemia, pressione e monossido di carbonio.

Il prossimo incontro nelle scuole è fissato per il 19 novembre presso l’Istituto “Galilei-Sani,” per continuare a diffondere la cultura della prevenzione tra i giovani.