Limite di velocità di 30km/h su tutto il lungomare di Latina

Tutti i veicoli dovranno viaggiare, sul lungomare di Latina, ad una velocità massima di 30km/h. E’ questa una delle novità introdotte nell’ordinanza di regolamentazione della circolazione e sosta per la stagione estiva 2024.

Il dipartimento Trasporti e Mobilità del Comune ha istituito la cosiddetta Zona 30km/h per tutti i veicoli su strada Lungomare, tratto compreso tra la rotatoria di Rio Martino e via Valmontorio e sulla stessa via Valmontorio (fino al ponte del canale Moscarello).

Tra le diverse disposizioni, si sottolineano l’istituzione del divieto di fermata per tutti i veicoli su strada Lungomare, tratto compreso tra via Casilina Sud e via Valmontorio; l’istituzione di stalli riservati al carico e scarico delle merci, in via Valmontorio, nel numero di due posti, uno prima e uno dopo il viale di ingresso di piazzale dei Navigatori (lato mare); l’istituzione di stalli riservati alle persone con disabilità, in via Valmontorio nel numero di due posti prima del viale di ingresso di piazzale dei Navigatori (lato mare); l’istituzione di stalli di sosta riservati, su strada Lungomare, lato mare, dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni per un tempo massimo di 30 minuti riservati a bus del trasporto pubblico locale, al carico e scarico fronte civico 1051 e civico 87, fatta eccezione per i veicoli a servizio dei disabili che non hanno limitazione temporale.

Rimaste inalterate le tariffe per la sosta sulle strisce blu, l’ordinanza riserva la sosta libera dalle 8 alle 20, per un massimo di 30 minuti e con esposizione del disco orario, ai fruitori delle attività commerciali, dove previsto dalla segnaletica. La sosta per camper, autocaravan, roulotte è consentita nell’area di parcheggio a pagamento di “Vasco De Gama”, adiacente all’ingresso di via Massaro. L’ordinanza, a firma della dirigente Daniela Prandi, resterà in vigore fino al 15 settembre prossimo.

“Quest’anno, per la prima volta, non sarà più consentito, grazie all’installazione di una sbarra, entrare con i mezzi all’interno di piazzale dei Navigatori. Per questa ragione sono state ampliate le soste per carico e scarico di merci nelle immediate vicinanze”, ha affermato Gianluca Di Cocco, assessore alla Marina e alla Mobilità.

“Inoltre – ha aggiunto l’assessore Di Cocco – davanti all’hotel Tirreno e all’hotel Miramare saranno posizionati dei dissuasori per evitare la sosta selvaggia in danno del transito dei mezzi di trasporto e soprattutto di soccorso”.