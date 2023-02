L’impatto della gamification sulla società: da Sanremo al gioco online

L’esplosione del settore del gioco online è stata talmente forte da non lasciare isolato nessun aspetto della nostra vita. L’impatto del nuovo gaming, quello 2.0, digitale e interattivo, è ormai fortissimo sulla società di oggi e la sua popolarità ha cambiato incredibilmente tutta l’industria dell’intrattenimento.

Facciamo un esempio e prendiamo il grande evento mediatico dei nostri giorni: il Festival di Sanremo. Una rassegna seguitissima in tutta Italia, ovviamente, ma soprattutto nel Lazio, grazie alla presenza del viterbese (anzi, precisamente di Ronciglione) Marco Mengoni, vincitore finale, e dei romani Ultimo ed Elodie. Lo share della nostra regione è stato infatti tra i più alti di tutta la penisola, con percentuali di spettatori sempre più giovani. A seguire il Festival, infatti, sono soprattutto i ragazzi della Generazione Z. Merito dei social, ovviamente, merito dei meme, delle chat di commento, della condivisione a tutto volume. Ma è anche merito del gioco online: la diffusione dell’app di Fantasanremo, ad esempio, ha spinto nuovi spettatori ad accendere Rai Uno oppure a connettersi su Rai Play.

“Un meccanismo, questo, che è a metà strada tra il marketing e la fidelizzazione e che la filiera del gioco online conosce molto bene – commentano gli analisti del sito InfoCasino – e risponde al nome di gamification”. Con questo termine ci si riferisce infatti alla trasposizione in ambienti o settori non ludici di caratteristiche tipiche dei videogame, come premi, ricompense, bonus. “Anche Sanremo è stato investito da questo processo – continuano da InfoCasino – con tassi di partecipazione, coinvolgimento e interazione veramente incredibili garantiti proprio dal meccanismo del gioco ad esso collegato”.

Il gioco insomma entra nella società, dall’online si sposta all’offline. Avviene per il tempo libero e i per i nostri hobby, avviene però anche in aspetti economici. “Le grandi aziende di gambling, infatti, hanno da tempo usato la strategia marketing dei bonus senza deposito o dei bonus senza registrazione per attrarre nuovi utenti – concludono da InfoCasino – stessa cosa che stanno facendo adesso le grandi marche o i grand brand di e-commerce”. Sono diversi, infatti, i siti e le piattaforme che sfruttano la stessa tipologia di marketing, cercando di emulare il percorso di crescita della filiera del gaming.

Dall’intrattenimento al mercato digitale, insomma, il gioco online la fa da padrone, proponendo esempi virtuosi e garantendo possibilità di sviluppo. Un percorso verso una società nuova, sempre più legata al digitale ovviamente, interattiva e online.