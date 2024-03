L’impresa di Cristian Nardecchia, da Bastia al Fogliano in acquabike

Il ciclista amatoriale Cristian Nardecchia, residente a Sezze, in provincia di Latina, si prepara per una nuova sfida audace: pedalare in mare aperto per quasi tre giorni consecutivi.

Quest’atleta, noto per cercare di superare i propri limiti e stabilire nuovi record, si appresta a compiere un’incredibile impresa che lo porterà a tentare di attraversare il Mar Tirreno da Bastia in Corsica fino a Latina, toccando l’Isola d’Elba lungo il percorso.

Utilizzando una particolare bicicletta ad acqua prodotta dalla spagnola Red Shark, Nardecchia si impegnerà a coprire una distanza di quasi 200 miglia marine, pari a 370 chilometri di terraferma, a una velocità prevista di circa 6/7 km/h. La sfida è programmata per metà luglio, con Nardecchia che si affida alle condizioni climatiche favorevoli del mese e alla competenza degli esperti del mare.

Il progetto di questa avventura nasce dall’idea di Nardecchia stesso durante un allenamento – come raccontato ai microfoni della nostra trasmissione Sport e Dintorni – quando un amico gli suggerì di portare la sua passione per il ciclismo anche sul mare. Affascinato dall’idea, Nardecchia ha deciso di trasformarla in realtà, considerandola un gesto atletico innovativo e stimolante.

La bicicletta ad acqua di Nardecchia è montata su una tavola da SUP (Stand Up Paddle) in plastica e carbonio, e i pedali sono collegati a una ventola che aiuta nella navigazione. Durante la traversata, il ciclista sarà accompagnato da uno staff su un’imbarcazione di oltre 15 metri, dotata di personale medico e ogni tipo di supporto logistico in caso di emergenza.

Questa impresa straordinaria sarà trasmessa in streaming e monitorata dai giudici del World Official Record. A ottobre, Nardecchia compirà 40 anni e questa sfida rappresenta per lui un regalo di compleanno davvero unico.